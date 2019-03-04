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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutukladı

Beyoğlu’nda 4 arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutukladı

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( İSTANBUL )- Beyoğlu'ndaki yangına ilişkin soruşturmada 2 tutuklu İSTANBUL

Akalan Kaçış 


- Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amca Yunus E. tutuklandı. Beyoğlu, Asmalımescit Mahallesi’nde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kendisinin de yaşadığı evi kundaklayarak 4 arkadaşının ölümüne sebep olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amca Yunus E. yakalanmıştı. Bugün Adliyeye sevk edilen Özkan E. ve Yunus E. tutuklandı.
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