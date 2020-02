Beyoğlu’na özel “Türkler Geliyor:Adaletin Kılıcı” filmi gösterimine yoğun ilgi

-Röportaj

- Beyoğlu, Grand Pera Emek Sineması’nda özel gösterimi ile sinema severlerle buluşan "Türkler Geliyor:Adaletin Kılıcı” filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet Han’ın seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu alan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” özel gösterimi sinema severlerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği özel gösterime filmin tüm oyuncuları katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız gösterimde oyunculara destek verdi. Yıldız, Beyoğlu’nun kültür ve sanata her daim destek olacağını söyledi.



Ardından tüm salon özel gösterim ile filmin tadını çıkardı. Ayrıca gösterimin bitiminde Başkan Yıldız, filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve tüm oyunculara çiçek takdim edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. “Sanata her zaman desteğimizi verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz” Tarihi konu alan filmlerin tarihin hatırlanması için önemli olduğu vurgusu yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Mehmet Bozdağ tarihin yeniden ülkemizde okunmasına vesile oldu. Tarih kokan bir filmi bizim hikayemizi anlatan filmi sinema severlerle buluşturdu. Beyoğlu Belediyesi olarak bizde sinemanın ve sanatın kalbi olan semtimizde özel gösteriminde beraberiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz belediyemiz olarak sanata her zaman desteğimizi verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İnşallah seyirci ile hak ettiği yeri bulur” Filmin yurt dışı standartlarında bir kalitede olduğunu söyleyen yeşilçamın emektar oyuncusu Serdar Gökhan, “Son zamanlarda tarihi filmlere ağırlık verdik.Bu yaptığımız işte Türkiye standartlarının çok üzerinde yurt dışı ayarında bir film oldu. Büyük masraf yapıldı. Çok büyük bir özveri ile güzel bir iş çıkardık. İnşallah seyirci ile hak ettiği yeri bulur. Hepimiz böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

“Özellikle tarihi filmleri özleyenlerin ilgisini çeken bir proje oldu” Özel gösterim sonrası konuşan filmin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, “Özellikle tarihi filmleri özleyenlerin ilgisini çeken bir proje oldu. Avrupa’da çok izlendi, mutluyuz. İzlenme oranları tarihi projelerde daha da zor. İnsanın eserinin beğenilmesi insanı ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın daveti ile buraya geldik. Özel bir gösterim olacak. Çok sancılı süreçler yaşadık. Depremzedeler ve şehitlerimiz gibi tatsız durumlar yaşandı. Beyoğlu sinema ve İstanbul’un merkezi kültür ve sanat atmosferi şekillenmeye başladı.

İnşallah başka projelerle Beyoğlu İstanbul’un kültür ve sanat nabzının attığı bir ilçe olur” dedi.





