Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video yayınladı - İSTANBUL Video
- Beyoğlu Belediyesi'nin yayınladığı video29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorİSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video yayınladı.Videoda çocuklar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki insanlara gazete dağıtıyor ve "Yazıyor yazıyor, yarın Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" diye bağırıyor.Gazetede ise Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği programı yazıyor.
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