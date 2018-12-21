Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: 'Siyaseti geleceğimiz, refahımız için yapıyoruz'- SİİRT

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: 'Siyaseti geleceğimiz, refahımız için yapıyoruz'- SİİRT

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: "Siyaseti geleceğimiz, refahımız için yapıyoruz" - SİİRT - Programdan detaylar - AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş'ın konuşması - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması"Siyaseti geleceğimiz, refahımız için yapıyoruz" - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: - "Niye siyaset yapıyoruz? Siyaseti geleceğimiz, çoluğumuz çocuğumuz, refahımız için yapıyoruz"SİİRT (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Niye siyaset yapıyoruz? Siyaseti geleceğimiz, çoluğumuz çocuğumuz, refahımız için yapıyoruz." dedi.
Siirt 'teki temaslarını sürdüren Başkan Demircan, AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programına katıldı.
Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti döneminde önemli gelişmeleri yaşadığını dile getirdi.Demircan, şöyle konuştu:"Niye siyaset yapıyoruz? Siyaseti geleceğimiz, çoluğumuz çocuğumuz, refahımız için yapıyoruz. Siyasetin özü özeti bu. Dolayısıyla son 17 yılda Türkiye'de neler olduğunu doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hep birlikte kendimiz gördük, yaşadık."Türkiye'nin her yerinin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Demircan, "Hep birlikte Siirt için çalışacağız. Daha fazla hizmet alabilmek için çalışacağız. Dolayısıyla sahaya çıktığımızda, 'bana görev verdi, bana görev vermedi, bana çalış dedi' demeye gerek yok. Herkes tek başına bir teşkilattır. Herkes tek başına Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.
Ülkeye iyiliği getirmenin herkesin vazifesi olduğunu vurgulayan Demircan, AK Parti'nin de bu ülkede iyiliği ve güzelliği geliştirmek için var olduğunu bildirdi.AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş ise, 31 Mart 2019'daki yerel seçimleri kazanmak için gece gündüz demeden çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

"Her biriniz Ali İlbaş olursanız kazanacağız. Yalnızca sahada ben, il başkanım, milletvekilim ve ana kademeyle kazanma imkanımız olamaz." ifadelerini kullanan İlbaş, birlik ve beraberlik içerisinde Siirt 'i yeniden "ak belediyecilik" ile buluşturacaklarını kaydetti.
Programa, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Bild Beraberlik Yerel Seçimler Milletvekili Yerel Seçim 

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı