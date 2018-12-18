Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Mardin’de

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması

-AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç'ın konuşması

-Genel ve detay



( MARDİN ) MARDİN



- Bir dizi programa katılmak üzere Mardin’e gelen İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu ve Mardin’in kültürel zenginlikten açısından ikiz kardeş gibi olduğunu belirtti.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bir dizi programa katılmak üzere Mardin’e geldi. Kentte ilk olarak Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’ı ziyaret eden Demircan, bölgedeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduktan sonra, AK Parti’nin bir otelde düzenlediği, “Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli” toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Demircan, Mardin ve Beyoğlu'nun farklı dil ve dinler bakımından ülkenin batısı ve doğusunda bulunan ikiz kentler olduğunu belirtti.

Türkiye’nin doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinin bir olduğuna dikkat çeken Demircan, “AK Parti çok büyük bir teşkilat. Türkiye’nin her yerinde başarılı ve önde olan birinci parti durumunda. Partimizin temel prensibi doğu, batı, kuzey ve güneyden tüm vilayetlerden bu geçişkenliği sağlamaya çalışmak. İstanbul’da adayım ancak Mardin’e geldim. Mardin ile yakınlığımız var. Beyoğlu'nda, Mardinli çok fazla insanımız var. Yerel seçim öncesi hedeflerimiz, vatandaşlar ile kuracağımız ilişki. Teşkilat içi eğitim nedeniyle buradayız. Mardin’de olmaktan çok mutluyuz. Mardin’i çok seviyor ve benimsiyorum. Mardin ve Beyoğlu arasında çok fazla benzerlik var. O da şu farklı dinler, diller ve farklı kültürler. Anadolu'nun birçok noktasında bu var ama Beyoğlu da ülkemizin en batı noktasında Mardin’in başka bir boyutu. Mardin’i zaten biliyorum ve Beyoğlu ile ikiz kardeş gibiyiz” dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ise, “Beyoğlu Belediyesinin bilgi birikimlerinden yaralanmak istiyoruz. Seçim sürecinde neler yapmamız gerektiğine dair teşkilat içi eğitimdeyiz. Hedefimiz Mardin Büyükşehir Belediyesini alarak, halkımıza en iyi yerel belediyecilik hizmetini sunabilmektir” diye konuştu.



