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( İSTANBUL ) Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a "veda yemeği"- Demircan:”Beyoğlu'nda çok güzel işler yaptık, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” İSTANBUL



- Beyoğlu’nda üçüncü dönemini tamamlayan Beyoğlu Belediye Başkanı, Ahmet Misbah Demircan için veda yemeği organize edildi. Veda yemeğinde konuşan Demircan,” Hayatın değişik evreleri var. Bir şey biter bir şey başlar. Bugün benim için de bir şey bitiyor ama yarın yeni bir şey başlayacak. Bu 15 yıl bana çok şeyler kattı. Umut ediyorum ki Beyoğlu'nda çok güzel işler yaptık. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Beyoğlu’nda üçüncü dönemini tamamlayan Beyoğlu Belediye Başkanı, Ahmet Misbah Demircan adına “Beyoğlu’nda Bir Hoş Seda” isimli veda programı düzenlendi.

CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlenen programa , Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İhlas Haber Ajansı Pazarlama Koordinatörü Burak Varlık, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Yeşilçam oyuncuları, iş adamları, Medya temsilcileri, kültür ve sanat insanları, ruhani liderler, konsoloslar ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

“Beyoğlu'nda çok güzel işler yaptık, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” Veda yemeğinde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan,”Aslında veda yemeği değil. Bir hoş seda teşekkür yemeği. Seçilmiş insanlarız. Kamu görevleri liderlik yapmayı gerektiren önemli konular. İmkanlarınız az talepler fazla. Şunu bilmeniz gerekiyor ki hizmet ettiğiniz ahaliyle iyi kontaklar kurduysanız. Onların desteklerini aldıysanız. Onların hepsinin toplamı şehirdeki gelişmenin ilerlemenin dinamosu olacaktır. Ben geçen 15 yıl içerisinde böyle yüzlerce binlerce insanı işin içerisine katarak bir yönetişim yapmaya gayret ettim. Bu akşama onlara gönülden teşekkür etmek istedim. Özellikle proje üretenlere. Çünkü onlarla vardık. Onlarla bir şeyler ürettik. Bu teşekkürü de onlar hak ediyor diye düşünüyorum. Hayatın değişik evreleri var. Bir şey biter bir şey başlar. Bugün benim için Bir şey bitiyor ama yarın yeni Bir şey başlayacak. Bu 15 yıl bana çok şeyler kattı. Umut ediyorum ki Beyoğlu'nda çok güzel işler yaptık. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Misbah başkanımız çok önemli işler yaptı" "Misbah başkanımız çok önemli işler yaptı" diyen İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı,” Hoş seda bıraka bilmek çok önemli. Hayat geçici fani. İster 50 yıl yaşayın ister 100 yıl yaşayın neticede hayat bitiyor. Onun bitiminde gerçekten de gök kubbede hoş bir seda bırakmak çok güzel. Misbah başkanımız gerçekten bütün kesimleri kucaklayan bir görev anlayışıyla, görev bilinciyle çok önemli işler yaptı” diye konuştu.

"3 dönem görevini fevkalade yaptı" Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı çok sevdiğini söyleyen ünlü Sanatçı Orhan Gencebay,” Aslında bu veda değil, başka bir görevin başlangıcı diye düşüyorum. Üç dönem görevini fevkalade yaptı. O bir hizmet eri. Onu çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Yolu açık olsun” şeklinde konuştu.



