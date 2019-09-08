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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Beylükdüzü’ndeki otluk yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Beylükdüzü’ndeki otluk yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Yangından görüntü

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Yangında 350 tane tavuk telef olurken, büyükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı İSTANBUL

- Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında 350 tane tavuk telef olurken, büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı. Beylikdüzü Gürpınar Sahilinde bulunan otluk alanda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bütün alanı kaplayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekipler yaptığı çalışmalarla yangının çevrede bulunan evlere sirayet etmesini engelledi. Söndürme çalışmaları süren yangında, 350 tane tavuk telef olurken, büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı. Yangın nedeniyle yaşadığı zararı anlatan İlyas isimli bir vatandaş, “Evdeki çocukların canını zor kurtardık, ondan sonra arkadan geldi ateş, hayvanları zor kurtardık, yem yandı, 650 saman yandı zararımızı bu. Ahırımız yok hayvanlar nerede kalacak bilmiyorum” dedi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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