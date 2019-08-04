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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Beylikdüzün'de otluk alanda yangın çıktı: 4 köpek telef oldu Haberi

Beylikdüzün'de otluk alanda yangın çıktı: 4 köpek telef oldu Haberi

Otluk alan

Köpek Trol 

-İtfaiye
-Köpekler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda bulunan 4 köpek de yanarak telef oldu. Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 36. Sokak'ta bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11.00 sıralarında otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otluk alanda bulunan 7 köpekten 4'ü telef olurken, 3 köpek de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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