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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Beylikdüzü Sahil’de cesedi bulunan çocuğun silahla öldüğü belirlendi İzle

Beylikdüzü Sahil’de cesedi bulunan çocuğun silahla öldüğü belirlendi İzle

Ekiplerin incelemesi

Olay Yeri İnceleme Çay Bahçesi Polis Ekipleri Mermi Cinayet 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü sahilde bulunan çocuk cesedinin 14 yaşındaki Ahmet Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Polis, Ahmet Ö.'nün şakağından giren tek kurşunla öldüğünü belirlerken, silah da olay yerinde bulundu. Kavaklı Kordon’da sabah erken saatlerde çalışan belediye işçileri, yerde hareketsiz yatan bir erkek çocuğu ile karşılaştı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Cesedin incelenmesi için cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk incelemede cesedin 14. yaşındaki Ahmet Ö. isimi çocuğa ait olduğu belirlendi. Yakındaki bir çay bahçesinde çalıştığı öğrenilen Ahmet Ö.'nün şakağından giren tek mermi ile öldüğü anlaşılırken, silah da bacağının altında bulundu. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. (MD-ÖFA
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