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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Beylikdüzü'ndeki kavga - İSTANBUL

Beylikdüzü'ndeki kavga - İSTANBUL

- Kavganın görüntüleri - İki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen kavgaya ilişkin çalışma başlatıldı.İki grup arasındaki husumetten kaynaklanan kavganın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.Kavganın Ahmet K. (24), İhsan K. (64), Ercan K. (37) ve Ednan K. (40) ile Semih O. (20), Salih O. (22) ve Ozan Ş. (21) arasında yaşandığı, Ozan Ş'nin Ercan K. ve Ednan K'yi kesici aletle yaraladığı tespit edildi.Şüphelilerden Ozan Ş. ve Semih O. aynı gün gittikleri hastanede yakalandı. Salih O. ise olayda kullandığı değerlendirilen pompalı silah ile teslim oldu.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Avcılık 

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