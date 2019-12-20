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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Beylikdüzü’ndeki 'fırsat çadırı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Beylikdüzü’ndeki 'fırsat çadırı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Genel çadırdan görüntü

Alışveriş Asad Yılbaşı Yurt Dışı Ziyaretçiler 

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( İSTANBUL ) Beylikdüzü’ndeki "fırsat çadırı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi- Beylikdüzü’ndeki fırsat çadırında yüzde 70’e varan indirim İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde “yılbaşına özel fırsat çadırı”na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce çeşit ürünlerin yer aldığı çadırda fiyatlarda yüzde 70’ye varan indirimler vatandaşların yüzünü güldürdü. Beylikdüzü etkinlik alanına kurulan fırsat çadırında piyasada değerinin yarı fiyatına yüzlerce çeşit ürün yılbaşına özel satışa sunuldu. Yüzlerce vatandaş merakla beklediği indirimin gelmesi ile fırsat çadırlarına akın etti. Çadırda giyim, mutfak ve ev eşyalarının yanı sıra birçok üründe yüzde 70’ye varan indirim vatandaşların yüzünü güldürdü. Ayrıca fırsat çadırının yanına kurulan başka bir çadırda da vatandaşlara hem doğal yöresel ürünleri tadabilme hem de satın alabilme imkanı sağlandı. Öte yandan çadırda yurt dışından gelen ziyaretçiler özellikle kürk ve deri ceketlere ilgi gösterdiği görüldü.
“Alışverişin kalbi Beylikdüzü Meydanda atacak” Tüm İstanbulluları yüzde 70’e varan fırsat çadırına davet eden reyon yöneticisi Sabri Eser, “Yılbaşı özel çadırında giyim, ayakkabı, çantada yüzde 70’e varan indirimler var. Bir deri mont normal mağazalarda bin 500 bin TL olurken burada 500 TL’ye satıyoruz. Bir kürk burada 500 TL. Bütün İstanbul’u Beylikdüzü etkinlik alanındaki çadıra davet ediyorum. Fiyatlarımız çok iyi alışverişin kalbi Beylikdüzü Meydan’da atacak. Bizler İstanbul'un bir çok noktasında ayakkabıdan çantaya, giyimden ev mutfak eşyalarına yüzde 70 oranında indirim ile ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda destek oluyoruz. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Allah devletimize milletimize güç versin” dedi.
“Burada fiyatlar neredeyse yarı yarıya” Fırsat çadırında fiyatların yarı yarıya olduğunu belirten Metin Karaman, “Bu malın aynısını bin TL civarında sormuştum. Burada fiyatlar neredeyse yarı yarıya” diye konuştu.
“Seçeneklerde çok dışarıya göre fiyatlar tabii ki daha uygun” Fiyatların çok uygun olduğunu söyleyen Aslı Ser, “Fiyatlar gayet iyi uygun ben çok beğendim. Ama seçeneklerde çok dışarıya göre fiyatlar tabii ki daha uygun. Yakın çevrede yaşayanlar bence buraya gelsin” ifadelerini kullandı.
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