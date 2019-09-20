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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Kaza anı

Polis Kamera Ticari Araç Aşırı Hız Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden detay
-kazaya karışan araçlardan detay
-şoka giren müşterilerden detay
-genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL) -Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı- Kaza sonrası taksinin müşteri koltuğunda oturan kadın şoka girdi İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde taksi ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada taksideki yolcu şoka girerken, kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza, Perşembe günü saat 14:30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla gelen hafif ticari araç ile karşı caddeye geçmeye çalışan taksi kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksinin içinde bulunan müşteriler hafif yaralandı. Müşterilerden biri kazanın etkisiyle şoka girdi. Kazayı gören vatandaşlar taksinin başına geldiği sırada şoka giren kadını görüp müdahale etti. Taksiden çıkarılan kadın kendine gelebilmesi için kaldırıma oturtuldu. Kaza nedeniyle araçlarda büyük zarar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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