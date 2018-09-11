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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde yolcu minibüsü şoförlerinden vatandaşa dayak kamerada

Beylikdüzü'nde yolcu minibüsü şoförlerinden vatandaşa dayak kamerada

Minibüsçülerin sürücüye saldırmaları

( İSTANBUL -ÖZEL)- Trafikte tartışığı sürücüyü darp ettiler İSTANBUL

Minibüs Şoförü Minibüsçü Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Cep Telefonu 


- Beylikdüzü E-5 yanyol mevkinde iddiaya göre otomobil sürücüsü "yol verme meselesi" yüzünden iki minibüsçünün saldırısına uğradı. Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Minibüsçülerin E-5 yanyolda hususi araç sürücüsünü darp ettiği anlar geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre, yolcu minibüslerinin durak alanında minibüs sürücüleri ile hususi araç sürücüsü arasındaki "yol verme" tartışması yüzünden başlayan olaya bir süre sonra başka bir minibüs şoförü de dahil oldu. Yaşanan olay sonrası gruplar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde minibüs sürücüsü ile araç sürücüsünün tartışması görülüyor. Görüntülerin devamında ise iki yolcu minibüsü sürücüsünün birkaç metre gidip duran araç sürücüsünü darp etmesi ve başka birinin araya girip kavgayı ayırması da yer alıyor.
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