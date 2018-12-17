Beylikdüzü'nde yoğun sis etkili oluyor Haberi



- Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yaklaşık 20 metreye kadar düşürdü. Beylikdüzü-Büyükçekmece çevresinde etkisini hissettiren sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoğun sis Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevresinde etkisini hissettirdi. Sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüşme mesafesini yaklaşık 20 metreye kadar düşürdü. E5 karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeni ile araçlar trafikte zorluk çekerken, sis yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

