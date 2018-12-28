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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde uzun namlulu silahla market soygunu

Beylikdüzü’nde uzun namlulu silahla market soygunu

Polislerin önlemi

Güvenlik Önlemi Çalışan Kadın Gözyaşı Market Soygunu Polis Ekipleri 

-Market çalışanı ağlaması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Olaydan sonra korkan çalışan kadın gözyaşlarına boğuldu İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde bir markete gelen silahlı 3 kişi market çalışanlarını etkisiz hale getirip 10 bin lira üzerindeki para ile kaçtı. Olaydan sonra şoka giren bir çalışan ise gözyaşına boğuldu. Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Dere Sokağı’nda meydana geldi. Sabah 08.15 sıralarında marketin açıldığı esnada silahlı 3 kişi içeriye girdi. Araçla gelen soyguncular uzun namlulu silah ile market çalışanlarını etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan 10 bin liranın üzerinde nakit parayı gasp eden hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kameralarını izleyip şüphelilerin eşkalini belirleyen polis ekipleri yakalama çalışması başlattı. Bu sırada market çalışan bir kadının korkarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

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