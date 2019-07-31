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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Ele geçirilen maddelerBeylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu - Operasyonunda 720 gram metamfetamin, 480 ampul uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı.İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturcu operasyonunda 720 gram metamfetamin, 480 ampul uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı.Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik 2 aylık yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 17 Temmuz'da şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Marmara Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde durdurdu.Araçta ve şüphelilerin üst aramasında 720 gram metamfetamin, 480 ampul Efedrin Hidroklorür ile 3 bin 930 lira ele geçirildi.Araçta bulunan Hakan B. (37), Gülizar B. (22), Burak T. (29) ve Mehtap B. (39) gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden Mehtap B'nin Sahil Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 59,85 gram metamfetamin ele geçirildi.Evde bulanan ve hakkında "tehdit, hareket ve kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan aranması bulunan Metin A. (53) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak T. ve Gülizar B. serbest, Hakan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Mehtap B. ve Metin A. tutuklandı.

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