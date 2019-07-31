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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yakalanan uyuşturuculardan görüntü

Adli Kontrol Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 

-fotoğraf

( İSTANBUL )- Polis, 2 ay boyunca takip ettiği uyuşturucu satıcılarını yakaladı İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde polis ekipleri 2 ay boyunca yaptıkları teknik ve fiziki takibin sonucunda 2 kadın ve 3 erkek üyeden oluşan uyuşturucu satıcısı şüphelileri araçlarında yakaladı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde bulunurken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında durumlarından şüphelenilen kişi ve kişiler hakkında çalışma başlattı. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin neticesinde, şüphelilerin eşkalini belirledi. Geçtiğimiz günlerde de içerisinde Hakan B. (37), Gülizar B.(22), Burak T. (29), ve Mehtap B.(39) isimli şüphelilerin bulunduğu araç polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramalarda ve şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bir miktar para ve 720 gram metamfetamin, 480 adet ampul efedrin hidroklorür ve miktar para ele geçirdi. Yapılan çalışmaların neticesinde Esenyurt'ta başka bir suçtan aranması bulunan Metin A. isimli kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan B. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Mehtap B. ve Metin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
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