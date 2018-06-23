Beylikdüzü'nde tır, sıkıştırdığı motosikletin üzerinden geçti: 1 ölü, 1 yaralı

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( İSTANBUL )- Kazada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı İSTANBUL



- Beylikdüzü'nde tır sürücüsü, sıkıştırdığı motosikletin üzerinden geçti. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı. Tır sürücüsü ise kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre kaza, Haramidere Kumcular yolunda yaşandı. İddiaya göre bir tır sürücüsü Ömer Kapusuz ve Ömer Şeker'in üzerinde bulunduğu motosikleti, sıkıştırdı. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak devrildi. Bu sırada Ömer Şeker ve motosikletin arkasında oturan Ömer Kapusuz yola savruldu. Kapusuz tır tekerinin altında kalarak hayatını kaybederken, Şeker ise ağır yaralandı. İkilinin belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polise ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Şeker'i hastaneye kaldırdı. Polis, olay sonrası kayıplara karışan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

