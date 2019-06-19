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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde sokak ortasında kadına şiddet

Beylikdüzü’nde sokak ortasında kadına şiddet

Gencin kocayı uzaklaştırması

Hastane Kadına Şiddet Genç Kadın Saldırı Kadın Hasta 

-Olay yerinden ambulans görüntüsü
-Olayı gören genç ile röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL)- Eski karısını sokak ortasında bıçakladı, mahallenin gençleri kurtardı- Vatandaşların tepkisiyle karşılaşan saldıran kaçtı İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde sokak ortasında bir kadın, eski eşi olduğu iddia edilen adam tarafından darp edilip bıçaklandı. O sırada orada bulunan mahalledeki genç, araya girerek saldırının şiddetini önledi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Gürpınar Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sokakta Asiye A. isimli kadın eski eşi olduğu iddia edilen adam ile tartışmaya başladı.
İkili arasındaki tartışma sonrası saldırgan şüpheli, kadını darp etmeye başladı.
Adam yanındaki bıçağı birkaç kez Asiye A'ya savurdu. Bıçak darbelerinden birisi kadının kalbinin altına isabet etti. Ağır yaralanan kadın yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Mahalledeki genç kadını kurtardı Kadının saldırıya uğradığını gören Alper ismindeki bir genç adamı tuttu. Tepkilerden korktuğu söylenilen adam araç ile olay yerinden kaçtı. Kadını kurtaran genç yaşananları anlatarak, kadının kendisini korumak için parke taşını saldırgana attığını ifade ederek, “Adam kadını bıçaklamaya kalktı 2 kez 3’üncüsünde bıçakladı. Koşarken ben yakaladım sonrasında kaçtı. Kim olduğunu tanımıyorum. Kadının eski kocasıymış” dedi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arıyor. (MD-ÖFA
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