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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde markete silahlı soygun - İSTANBUL

Beylikdüzü'nde markete silahlı soygun - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Uzun namlulu silah ve bıçakla market soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde yüzleri maskeli 3 kişi, uzun namlulu silah ve bıçakla bir markette soygun gerçekleştirdi. Marketin kasasındaki bir miktar parayı alan şüpheliler, olay yerine geldikleri otomobille kaçtı.Alınan bilgiye göre, siyah renk kıyafet giyen ve maskeli 3 şüpheli, otomobille Adnan Kahveci Mahallesi Dere Sokak üzerindeki bir markete geldi.Şüpheliler, market çalışanlarını uzun namlulu silah ve bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Soyguncular, kasada bulunan bir miktar parayı alıp otomobille olay yerinden kaçtı.Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi inceleme yaptı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekip, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Soygun Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Market Soygunu 

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