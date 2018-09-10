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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde Koray Avcı rüzgarı

Beylikdüzü’nde Koray Avcı rüzgarı

Genel ve detay görüntüler

Sosyal Medya Zabıta Ekibi Zabıta 

-Başkan Ekrem İmamoğlu röportaj
-Koray Avcı konser
-Koray Avcı’nın zabıtayla gelişi
-Çardak Altı sohbetleri
-Ödül töreni

( İSTANBUL )- Konsere geciken Koray Avcı'nın imdadına motosikletli zabıta yetişti İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde 5’incisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda Koray Avcı sahne aldı. Konsere geciken Koray Avcı'nın imdadına motosikletli zabıta ekibi yetişti. Avcı konser alanına zabıta motosikletiyle girerekn, sanatçı sevilen şarkılarınıı Barış ve Sevgi için söyledi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu sene 5’ncisini düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmalarının finali yapıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki günlerde yapılan Streetball Turnuvası’nın 1’inci, 2’nci ve 3’üncülerinin kupalarını takdim etti. Ardından gelenekselleşen Çardak Altı sohbetleriyle devam etti. Çardak Altı sohbetlerinde eğitim ve beslenme gibi konulara değinildi. Çardak Altı sohbetlerinin ardından Koray Avcı kapanış gününde sahne aldı. Beylikdüzülüler için en sevilen parçalarını seslendirdi. Binlerce kişinin konser alanını doldurduğu akşamda vatandaşlar Koray Avcı’nın şarkılarına eşlik etti. Koray Avcı’nın muhteşem konseriyle Barış ve Sevgi Buluşmaları final yaptı. Koray Avcı trafiğe takıldı, zabıta motoruyla geldi Beylikdüzü’nde olacak olan konsere trafik sebebiyle 15 dakika geç kalan Koray Avcı, zabıtadan yardım aldı. Konser alanına zabıtayla giden Koray Avcı, o anları sosyal medyada paylaştı. Konserde ise vatandaşlara trafikten dolayı geç kaldığını ve zabıta motoruyla konser alanına geldiğini anlattı. “Seneye vatandaşların da talepleri doğrultusunda 6’ncı Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın sürprizleri olacaktır” Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın son gününde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “5’incisini yaptığımız Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın her yönüyle son günü. Huzurlu geçmesinden, amacına varmış olmasından ötürü; eğitimi tartıştık, eğitimle ilgili mesajların dolu dolu olması, sohbetlerin karşılık bulması konserlerin on binlerce insan tarafından takip edilmesi, hatta öyle bir etkileşim ki buraya gelen sanatçının sahnede 60-70 bin insana karşı beste yapıyor olması, bunların hepsi keyifli anlardı. Her yıl üstüne çok şey kattık. Seneye mutlak vatandaşların da arzuları, talepleri doğrultusunda 6’ncı Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın mutlak sürprizleri olacaktır. Gelenekselleşen köşeleri devam edecek, artı pozisyonlarına tahminimce toplumun katılımıyla karar vereceğiz” dedi.

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