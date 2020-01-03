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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde kapalı kuaför salonuna silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde kapalı kuaför salonuna silahlı saldırı

Kuaförden görüntü

Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Kuaför Salonu Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Ekiplerden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kuaförün kapalı olması faciayı önledi İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde bir sitedeki pasaj içerisinde bulunan kapalı kuaför salonuna kimliği belirsiz şüpheliler tarafından tabanca ve pompalı tüfekle silahla ateş açıldı. Salonun kapalı olması faciayı önlerken, ekipler saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesindeki bir sitedeki pasaj içerisinde yaşandı. İddiaya göre, pasajın giriş katında bulunan kapalı kuaför salonuna kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Kuaförü kurşun yağmuruna tutan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuaförün sahibine ulaşarak bilgi verirken, çevrede güvenlik önlemi alıp saldırganların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, işyerinin kapalı olması olası bir faciayı önledi.
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