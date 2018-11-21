Beylikdüzü’nde Kadın İstişare Dayanışma Platformu kermes düzenledi Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde Kadın İstişare Dayanışma Platformu tarafından gelirleri yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak amaçlı hayır kermesi düzenlendi.

Beylikdüzü’nde Kadın İstişare Dayanışma Platformu tarafından “Kadınca Kararınca” sloganı ile bir hayır kermesi açıldı. 3 gün boyunca Aynalı Çarşı’da sürecek olan kermese, AK Parti’nin Beylikdüzü’nden aday adayı Vehbi Orakçı’nın yanı sıra, Kadın İstişare Dayanışma Platformu Başkanı Samiye Küçükdoğan ve Osmanlı Padişahları’ndan Sultan 2’nci Abdulhamid’in 4’üncü kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu da katıldı.

“Kadın her şey demek” Hayır kermesi açılışına katılan Beylikdüzü’nün AK Parti Belediyesi Aday Adayı Vehbi Orakçı, “Hayır çarşımızı gezdik gördük Beylikdüzü kadınlarının aktif, üretken ve güzel işlere vesile olmasına bir kez daha tanık olduk. İnşallah bu satışlardan ortaya çıkan gelirler ihtiyaç sahiplerine harcanacak, bizde bu durumdan mutluluk duyuyoruz. Zaten kadınlarımızın aktif ve üretken olduğu toplumda huzur ve bereket olur” diye konuştu.

Kadın İstişare Dayanışma Platformu üyesi Osmanlı Torunu Nurhan Osmanoğlu ise, “Burası kadın istişare dayanışma platformu, kadın demek her şey demek. Kadın olarak atılımlara başladık. Gönül üyelerimiz çok güzel. Hayır pazarımızda güzel satışlarımız olacak Allah izin verirse. Bunların hepsi tek tek muhtaç olan çocuklara, hanımlara gidecek. Satılmayanlar da tek tek paket yapılıp evlere dağıtılacak. Bu ekipte birçok gönül arkadaşımız var, hepsinden Allah razı olsun. Böyle bir oluşumda olmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Kadın İstişare Dayanışma Platformu Başkanı Samiye Küçükdoğan'da etkinliğin amacına yönelik yaptığı konuşmasında, “Tabi desteklerle yürüyeceğiz burada bize gönül dostu olan insanlarla yürümeye devam etmeyi düşünüyoruz. Cuma gününe kadar burada olacak kermesimiz daha sonra ofisimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Topladığımız gelirlerle tek tek dolaşıp tespit ettiğimiz yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.



