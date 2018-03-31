Beylikdüzü'nde iş kazası - İSTANBUL

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Olay yerinden görüntülerBeylikdüzü'nde iş kazası: 1 yaralı - Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki iş kazasında, bir işçi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orkide Caddesi'nde bir firmaya getirilen karton üretme makinesi, forkliftle tırdan indirilmeye çalışıldı.Tonlarca ağırlıktaki makine, forklifte yüklendikten kısa bir süre sonra, bilinmeyen nedenle tırın dorsesinin içerisinde düşerek yan yattı. Yüklemeye destek vermek için dorsede bulunan işçi Nizammettin Güngör (47), burada sıkıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan işçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Güngör'ün tedavisi sürüyor.Bu arada olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, makinenin forkliftle tırdan indirilmeye çalışılması ve yan yatması, çevredekilerin paniği ve sıkışan işçiye yardım etmeye çalışmaları yer alıyor.