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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Beylikdüzü’nde iki katlı villada yangın - İSTANBUL Video

Beylikdüzü’nde iki katlı villada yangın - İSTANBUL Video

- Genel görüntülerBeylikdüzü’nde iki katlı villada yangın - Hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) –Beylikdüzü’nde iki katlı villada çıkan yangın, hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden ev sakinleri, villayı tahliye etti.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, ardından çatıda soğutma çalışması yaptı. Yangın, villada hasara neden oldu.Ölen ve yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Trol 

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