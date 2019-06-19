Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde eski eşini bıçaklayan adamdan 'neden yaptınız sorusuna' ilginç cevap

Beylikdüzü'nde eski eşini bıçaklayan adamdan 'neden yaptınız sorusuna' ilginç cevap

Olayın arşivi

Akalan 

-Şüphelinin adliyeye sevki

( İSTANBUL - ÖZEL) Beylikdüzü'nde eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap- Cevat A. : "Özgürlük demek, namussuzluk demek değildir" İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde eski eşini sokak ortasında bıçaklayan Cevat A. adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna, " Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi. Olay, Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Asiye A. 3 ay önce boşandığı eşi Cevat A. tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklamıştı. Yaşanan olayın büyümesini ise çevredeki vatandaşlar engellemişti. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cevat A. kendisine sorulan neden yaptınız sorusuna, "Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi. Ekip otosuna bindirilen şüpheli daha sonra ekip arabasına bindirilerek adliyeye sevk edildi. (MD-
İlgili Foto Galeriler
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Anne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını KaybettiAnne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı