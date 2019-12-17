Beylikdüzü’nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu Video

-Polislerin çalışmalarından görüntü

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( İSTANBUL )- Bir kafe önünde meydana gelen silahlı yaralanmada iki kişi yaralandı İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde bir eğlence eğlence mekânının sahibi ve arkadaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Mekanın kapanma saatine yakın gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 04.30’da Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi Necip Fazıl Kısa Kürek Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mekânın sahibi ve arkadaşı, iş yerinin kapanma saatine yakın kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Eğlence mekanının içinde ve önünde yaralanan iki kişi yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarı çıkarak ne olup bittiğini öğrenmek istediler. Yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. İki kişiyi yaralayan kimliği belirsiz şahısta olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı. (DH-



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