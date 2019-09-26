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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde deprem sonrası vatandaşların akın ettiği Yaşam Vadisi havadan görüntülendi

Beylikdüzü'nde deprem sonrası vatandaşların akın ettiği Yaşam Vadisi havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Deprem Kalaba 

-Vatandaşların oturması
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( İSTANBUL )- Beylikdüzü'nde yüzlerce vatandaş deprem sonrası parkı doldurdu İSTANBUL

- Yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü'nde oturan vatandaşlar Yaşam Vadisi'ne akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu park havadan drone ile de görüntülendi. Saat 13.59 sıralarında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok binada hasar meydana geldi. Avcılar'da da Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Beylikdüzü'nde oturan vatandaşlar ise deprem sonrasında Yaşam Vadisi'ne akın etti. Genç yaşlı yüzlerce vatandaş battaniyeleri ve erzaklarını alarak parktaki çimlere uzandı. Deprem korkusuyla parkı dolduran vatandaşlar drone ile havadan da görüntülendi. Yaşadıkları büyük panik nedeniyle vatandaşlar parklarda sabahlamayı düşündüklerini söyledi.


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