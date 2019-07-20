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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde damat dehşeti: 2 ölü 1 yaralı

Beylikdüzü'nde damat dehşeti: 2 ölü 1 yaralı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL -2)- Öfkeli koca tartıştığı kayınpederini ve eşini vurarak intihar etti İSTANBUL

Polis Hastane 


- Beylikdüzü'nde yaşayan bir şahıs, tartıştığı kayınpederi ve eşini vurarak intihar etti. Olayda öfkeli koca ve eşi hayatını kaybederken, kayınpederi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitenin 5. katındaki dairede yaşayan Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Daire kapısının önünde devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken Altun, kayınpederi Adıgüzel Altun ve eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Öfkeli koca ardından silahla intihar etti. Ergül çiftinin iki çocuklarının bulunduğu, olay sırasında 9 ve 11 yaşındaki çocukların parkta oynadığı öğrenildi. Komşuların polis çağırması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Ali Ekber Ergül ve eşi Özlem Ergül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kayınpeder Adıgüzel Altun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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