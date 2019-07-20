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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü'nde damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti

arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Cenaze Ağır Yaralı 


- Beylükdüzü'nde damadı tarafından vurulan Adıgüzel Altun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beylikdüzü'nde eşi Özlem Ergül'ün öldürüp kayınpederi Adıgüzel Altun'u ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırılırken Altun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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