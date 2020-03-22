Beylikdüzü'nde 14 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL
- Olay yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntülerİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki bir sitede bulunan 14 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Adnan Kahveci Mahallesi Yeşilkent 1 Sitesi A Blok'un çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgar nedeniyle hızla yayılarak tüm çatıyı sardı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Binanın çok katlı olması nedeniyle yangına yüksek merdivenli araçlarla müdahale edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Binada hasar oluştu.
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