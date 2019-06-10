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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beylikdüzü E-5'te feci kaza:1 yaralı

Beylikdüzü E-5'te feci kaza:1 yaralı

yaralıya müdahale

Hastane Polis Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü Aydınlatma Direği 

-ambulansa taşınması
-olay yerinden görüntü
-trafikten görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarpan genç kanlar içinde kaldı İSTANBUL

- Beylikdüzü E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü önce yol kenarındaki kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarparak ağır yaralandı. 25 yaşındaki genç olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Büyükçekmece istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza, E-5 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisi Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Tek (25) motosikleti ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tek önce yol kenarında kaldırıma ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan genç için yoldan geçen polis ekipleri tarafından ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası E-5 Büyükçekmece istikametinde trafik durma noktasına geldi.
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