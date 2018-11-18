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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “İstanbul için adım geçmesi onur verici” Haberi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “İstanbul için adım geçmesi onur verici” Haberi

Açılıştan detaylar

Sosyal Tesis Yerel Seçimler Allah Yerel Seçim 

-Engin Altay röportajı
-Ekrem İmamoğlu röportajı

( İSTANBUL -ÖZEL)Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “İstanbul için adım geçmesi onur verici”- CHP Milletvekili Engin Altay: “Siyasette her şey mümkün” İSTANBUL

- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunu işaret ederek, “Siyasette her şey mümkün” dedi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “İstanbul için adım geçmesi onur verici” açıklamasında bulundu. Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan, apartman görevlileri sosyal tesisi açılışına katılan Engin Altay, yaklaşan yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Siyasette her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Grup Başkanvekili, “Ekrem bey, hep güzel başlangıçlara imza attı. Türkiye’nin örnek bir belediyesindeyiz. Başından beri katılımcı, toplumcu bir belediye olarak görüyoruz. Hizmet belediyeciliğini yürütürken, sosyal belediyeciliği ve kalkınmacı belediyecilği bir arada yürüten belediyeye az sayıda rastlanır. Beylikdüzü Belediyesi sayılı belediyelerimiz arasında yer alıyor. Parti olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Kendisinin Beylikdüzü’nde yaptığı her şey İstanbul’a da hizmettir. Siyasette her şey mümkündür hiçbir şey imkansız değildir” diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın açıklamalarından onur duyduğunu belirten İmamoğlu, "Parti büyüklerimizin bizim hizmetlerimizi görüp takdir etmesinden dolayı çok mutluyum. Demek ki Beylikdüzü’nde keyifli işler yapılıyor ki takdir ediliyor. İstanbul için konuşuluyor olmak onur verici. Ben 39 ilçe başkanından sadece bir tanesiyim. İnşallah görevimi sonuna kadar yapacağım sözüm var” diye konuştu.

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