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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza havadan görüntülendi İzle

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza havadan görüntülendi İzle

Yoğun trafiğin havadan görüntüsü

Trol 

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( İSTANBUL )- Kaza sonrası trafik havadan drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda rot kolu kırılan bir tır bariyerlere çarptı. Trafik Ambarlı istikametinde durma noktasına gelirken yol havadan drone ile görüntülendi. Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda yaşandı. Limana doğru seyreden 34 UH 9409 plakalı tırın rot kolu kırılarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü hafif yaralanırken içindeki mazotta yerlere döküldü. Bölgede yoğun trafik oluştu. Oluşan trafiği açmak için ekipler çalışmalarına başladı.
Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı. Yoldaki yoğun trafik ise havadan görüntülendi. (Md-ÖFA
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