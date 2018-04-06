Beylerbeyi Sarayı'nda 16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu

-Kazı çalışmaları

-Ortaya çıkan su sarnıcı genel ve detay

-Firma görevlisi Bekir Göksoy ile röportaj

-Kars Müze Arkeolog Tuğba Şeroğlu röportaj



( KARS ) KARS



- 1579'da Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmalarında 16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu. Kars Kalesi eteklerinde Kaleiçi Mahallesi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları, aralıksız devam ediyor. Kars Müze Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan su sarnıcı ilgi odağı oldu. “16. yüzyılda yapılmış” Beylerbeyi Sarayı’nın arka cephesinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan su sarnıcının 16. yüzyılda sarayla birlikte yapıldığı belirtildi. Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyon çalışmalarını yürüten ilgili firma yetkilisi Restorasyon Uzmanı Mimar Bekir Göksoy, “Beylerbeyi Sarayı’nda çalışmalar yaparken, araştırma kazılarını yaparken, bazı bulgulara ulaştık. Bunlardan en güzellerinden bir tanesi komposistsarnıc bulgusudur. Çevreden toplanan suların ilk döküldüğü yer, sarayın arka giriş kapısının altında bir kanalla sarnıca suyun akması sağlamaktadır. Bu kanaldan akan su ilk başta orada dinlenmekte, üzerinde temiz olan kısım ikinci bölmeye akarak kullanılır hale gelmektedir. Sarayla beraber birlikte yapılmıştır. Yani 16. yüzyıl yapısı” dedi.

“Anadolu’da görülen nadir sarnıçlardan birisi” Kars Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog Tuğba Şeroğlu, ise “BU sezon batı yönünde çalışmalarımız başladı ve ilginç olarak su sarnıcı bulduk. Genel olarak saraylarda sarnıç bulunuyor. Var olan yapılar sıklıkla gördüğümüz, bu nadiren görülen türlerden bir tanesi iki kademeli olarak, sular bir kısmı birikiyor ve ön odada birikiyor. Biriktikten sonra sonra bir kanal açıklığı yardımıyla sarnıca doluyor ve burada arınmış su kullanıyorlar buradaki insanlar. Buda Anadolu’da görülen nadir sarnıçlardan bir tanesidir” diye konuştu.

(IÇ-AT)

