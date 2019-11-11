Beykoz sarı renge büründü, kartpostallık görüntü oluştu İzle

-ağaçlar

-manzara



( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL



- Mevsimin sonbahar olmasıyla Beykoz ormanları sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan rengarenk görüntüler, havadan görüntülendi. Sonbaharın gelip kış ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul ormanlarında renk cümbüşü yaşanmaya başlandı. Bunlardan biri ise eşsiz güzelliği ile Beykoz ormanları oldu. Kıvrımlı yolları ile geniş alanları kaplayan Beykoz ormanları sararan yapraklarıyla birlikte doğada yerini aldı. Yollara doğru uzanan geniş yapraklı ağaçlar Beykoz ormanlarında yolculuk yapan kişilere muazzam görüntü oluşturuyor. Sonbaharda ağaçlar renk değiştiriyor, yapraklar dökülüyor, gökyüzü akşamları kızıla bürünüyor. Her mevsim farklı bir güzelliğine sahip olan İstanbul ise Beykoz’da ki doğa güzelliğiyle doğa tutkunlarını bekliyor. Doğa güzelliğiyle renk cümbüşü olan Beykoz ormanları son sıcak günleri yaşayan İstanbulluları bekliyor. Öte yandan, sonbaharın gelmesiyle ormanlık alanlarda oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.



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