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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beykoz Kavacık’ta üniversitede yangın paniği İzle

Beykoz Kavacık’ta üniversitede yangın paniği İzle

Binadan çıkan dumanlar

Yangın Paniği Nadan Yangına Müdahale 

-İtfaiye müdahalesi

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

- Beykoz Kavacık’ta bir üniversitenin çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Beykoz Kavacık’ta bir üniversitenin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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