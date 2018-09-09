'Beykoz Ebru Günü' düzenlenen etkinlikle kutlandı İzle

-Ebrunun yapılışı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beykoz Belediyesi ve Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Beykoz Ebru Günü’ Anadoluhisarı’nın bahçesinde kutlandı. Etkinlikte ebru sanatı hocası Nezahat Koptagit ile talebeleri, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezıt ve Atatürk portesini içeren ve kalenin siluetini gösteren ebru yaptı. Hisarın bahçesinde gerçekleşen Beykoz Ebru Günü’ne Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği Başkanı Mustafa Babuz, hat sanatçıları ile sanatseverler katıldı.

Anadoluhisarı’nın İstanbul’un en eski yerleşim merkezi olduğunu söyleyen Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği Başkanı Mustafa Babuz: “Anadoluhisarı’nda görsel, tarihsel güzelliklerin yanında sanatı da katmak istedik. Ebru sanatı UNESCO tarafından tescil edilmiş uluslararası boyutta en eski kültürünü ifade eden sanat. Bu sanatın icrasında bölgemizin en ünlü sanatçısı Nezahat Koptagit hocamızı kadromuza dahil ettik. Nezahat Koptagit hocamız dedi ki, böyle güzel bir mekanda en güzle tarihi eserimiz Anadolu Hisar kalemizin içine Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazıt ve Atatürk portesini içeren ve kalenin siluetini gösteren bir sunun yapalım dedi” şeklinde konuştu.



