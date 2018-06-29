Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Beykoz'daki eski kundura fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Fabrika Plato Trol 

-yangından görüntü
-duman görüntüleri
-söndürme çalışmalarından görüntü
-detaylar

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın bulunduğu alandan dumanların yükseldiği görülüyor. Öte yandan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınırken, tarihi fabrikanın film platosu olarak kullanıldığı biliniyor.
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı