Beykoz'daki eski kundura fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi

-yangından görüntü

-duman görüntüleri

-söndürme çalışmalarından görüntü

-detaylar



( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL



- Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın bulunduğu alandan dumanların yükseldiği görülüyor. Öte yandan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınırken, tarihi fabrikanın film platosu olarak kullanıldığı biliniyor.

