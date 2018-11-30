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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Beykoz’da ‘Türkiye’de Süs Balıkçılığına Yeni Bir Bakış’ konulu çalıştay gerçekleştirildi

Beykoz’da ‘Türkiye’de Süs Balıkçılığına Yeni Bir Bakış’ konulu çalıştay gerçekleştirildi

Katılımcıların konuşması

Hastalık Meslek Liseleri Su Ürünleri Öğretmen Öğrenciler 

-Sunumlardan görüntüler
-Etkinlikten görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz’da Türkiye’deki akvaryum balıkçılığının masaya yatırılması amacıyla ‘Türkiye’de Süs Balıkçılığına Yeni Bir Bakış’ konulu çalıştay düzenlendi.
Alanında uzman isimlerin katıldığı çalıştayda akvaryum balıklarını hastalıklardan koruma ve akvaryum yetiştiriciliğinin eğitimdeki önemi gibi birçok konu ele alındı. Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Denizcilik Alanı Su Ürünleri Dalı öğretmen ve öğrencilerinin işbirliği ile Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda ‘Türkiye’de Süs Balıkçılığına Yeni Bir Bakış’ konulu çalıştay gerçekleştirildi.
Çalıştaya; Tokyo Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kohei Kıhara, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Erdoğan Güven, Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Prof Dr. Bayram Öztürk, Doç. Dr. Sibel Özeser Çolak, Doç. Dr. Aygül Ekici, Yrd. Do. Dr. Ferhat Çağıltay, İstanbul Beykoz Denizciler Derneği Başkanı Sedat Kesim, Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fahri Muştu, çok sayıda sektör temsilcisi ve öğrenci katıldı.
Alanında uzman isimlerin ve sektör temsilcilerinin görüşlerini sunduğu çalıştayda akvaryum balıklarını hastalıklardan koruması ve akvaryum yetiştiriciliğinin eğitimdeki önemi gibi birçok konu ele alındı. “Mezun olan öğrencilerimiz sektörde lokomotif görevini üstlenmişlerdir” Programda konuşan Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lises Müdürü Fahri Muştu, “Okulumuz ülkemizde su ürünleri alanında kalifiye elaman yetiştiren bir eğitim kurumudur. Bu okul sayesinde üniversitelerde su ürünleri fakülteleri ve yüksek okulları açılmıştır. Bu çalıştay sayesinde ülkemizde üretim yapan yetiştiriciler birbirleriyle bağlantıya geçecekler. Su ürünleri bölümümüzden mezun olan sektördeki öğrencilerimiz şuan eğitim gören öğrencilerimize bilgilerini sunacaklardır. Mezun olan öğrencilerimiz sektörde lokomotif görevini üstlenmişlerdir. Çalıştayımızın verimli ve başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.
“İthalatı mümkün olduğu kadar azaltıp yerli üreticimizin buradaki boşluğu doldurması en büyük hedefimiz” Sektör temsilcisi Serhat Fatih Özkan, “Türkiye’de şuan iki bine yakın pet shop var. Bunların her birinin bir veya iki kişiye ihtiyacı var. Bu da aşağı yukarı 4-5 bin kişilik bir rakam tutar. Böyle bir eleman açığı var. Siz meslek liseleri bence bu işin temelisiniz. Siz de burada sadece yurt içindeki yemeklik balıkları değil akvaryum balıklarıyla ilgili önemli bir bölümde olmanız lazım ki bize ileride çok faydanız olacağına eminim. Sadece bizim üreticilerimizin ürettiği balıkla bu sektör buraya gelemezdi. Bugün bir filtrenin iki bin liraya satıldığı bir yerde bir liralık iki liralık Japon balığıyla bir yere gelemezdik. İthalatı mümkün olduğu kadar azaltıp yerli üreticimizin buradaki boşluğu doldurması en büyük hedefimiz” dedi.

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