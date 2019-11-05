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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Beykoz'da trafik kazası - İSTANBUL

Beykoz'da trafik kazası - İSTANBUL

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza yapan araçlardan görüntülerİSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.Alınan bilgiye göre, Elmalı Yolu üzerinden Beykoz istikametine seyir halinde olan C.Ö idaresindeki 34 KV 2996 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen ve kavşakta dönmek üzere olan H.K'nin kullandığı 22 SA 260 plakalı araçla çarpıştı.Araçlardan biri yan yatarak kavşaktaki direklere çarparak durabildi.Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken Kavacık istikametine doğru tek yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Trafik Yoğunluğu 

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