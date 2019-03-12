Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL Haberi

Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL Haberi

- Olay yerinden görüntülerBeykoz'da trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'de meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, A.G (29) yönetimindeki 35 MAR 61 plakalı otomobil, Anadolu Kavağı Mezarlığı yakınında, sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metrelik mezarlık duvarından Yoros Kalesi Yolu'na devrildi.Kazada, sürücü A.G ile yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Soruşturma sürüyor.

Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı