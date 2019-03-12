Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerBeykoz'da trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'de meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, A.G (29) yönetimindeki 35 MAR 61 plakalı otomobil, Anadolu Kavağı Mezarlığı yakınında, sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metrelik mezarlık duvarından Yoros Kalesi Yolu'na devrildi.Kazada, sürücü A.G ile yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım