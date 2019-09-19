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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - İSTANBUL

Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - İSTANBUL

- Genel görüntülerBeykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.Riva Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yol ayrımında, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü trafik akışına kapatıldı.

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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