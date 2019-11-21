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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beykoz'da sonbahar manzarası hayran bıraktı İzle

Beykoz'da sonbahar manzarası hayran bıraktı İzle

Drone görüntüsü

Atmosfer Ziyaretçiler Yeşil Doğa Bisiklet Sonbahar 

-detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Kasım’da Beykoz başka güzel- Drone ile çekilen görüntüler filmleri aratmadı İSTANBUL

- İstanbul’un en yeşil doğasına sahip ilçelerinden Beykoz şu sıralar ormanları, parkları ve korularıyla sonbaharın en güzel renklerini sunuyor. Doğa kâşifleri, gezginler ve fotoğraf tutkunları doğal manzaralar için ilçeye geliyor. Sonbahar renklerine bürünen ilçede drone ile çekilen görüntüler ise hayran bırakıyor. Birbirinden güzel ve sakin köşeleriyle şehrin en huzurlu adreslerine ev sahipliği yapan Beykoz’da mevsim bitmeden gezip görülmesi gereken sonbahar rotaları kızılıyla, sarı ve turuncusuyla ziyaretçilerini bekliyor. Polonezköy Tabiat Parkı Kızıla Boyandı Polonezköy Tabiat Parkı, kızıl örtüsüyle şu sıralar en çok ilgi gören yerlerin başında geliyor. Yaklaşık 3000 hektar alanı kaplayan ve İstanbul’un en büyük tabiat parkı olma özelliğini de taşıyan alan yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla zindelik ve huzur sunuyor. Ormanın ortasından geçen 5 km’lik yürüyüş parkurunda yapılacak keyifli bir gezintiye fotoğraflık sonbahar manzaraları eşlik ediyor. Yabani hayvan türlerine barınak olan alanda sincap aileleri ağaçlar arasından ziyaretçilere sürpriz yapıyor. Günübirlik sonbahar gezintisi için ideal olan tabiat parkının içinde dinlenme alanları da bulunuyor. Beykoz Korusu Yolu Mehmet Yavuz Caddesi’nden çıkılan Beykoz Korusu Yolu, çınar ağaçları ve kemer altıyla fotoğraf tutkunları için biçilmiş kaftan. Doğanın sarı, kırmızı ve turuncu yapraklarla süslediği yolda yürüyüş yaparken korunun sevimli sakinleri sincapları da görmek mümkün. Dizilerin Mekânı: Çınarlı Yol Türk Alman Üniversitesi’nin yakınında birçok film, klip ve diziye mekan olan Çınarlı Yol tarihi atmosferiyle ziyaretçilerini de adeta bir dizi film setinde hissettiriyor. Ağaçların yapraklarını dökmesiyle kasım ayında bambaşka bir hale bürünen mekân düğün fotoğraflarının da vazgeçilmez adresi. Gölet Manzaralı Sonbahar İstanbul’un en büyük park alanı olarak kurulan Kanuni Kent Ormanı gölet manzaralı kafeteryasıyla kuş sesleri eşliğinde dinlenip nefes almak ve sonbaharın en güzel anılarını yaşamak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.
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