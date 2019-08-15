Beykoz'da sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı



- Beykoz'da otopark içerisinde bulunan araçtan dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı. Şahsın sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık gerçekleştirdiği öğrenilirken, yapılan üst aramasında iki adet sinyal kesici ele geçirildi. Beykoz Göksü Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında otoparkta bulunan otomobilin içinden dizüstü bilgisayar çalınması üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, E.O. ve K.A.'nın kiraladıkları araçla hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışma sonrası şahıslara Beykoz'da yakalandı. Yapılan aramada şahıslarda hırsızlık olayında kullanıldığı iddia edilen iki adet sinyal kesici ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

