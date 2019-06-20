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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beykoz’da selde mahsur kalan araç kurtarıldı

Beykoz’da selde mahsur kalan araç kurtarıldı

Sudaki aracın görüntüsü

Mahsur Kaldı 

-Aracın kurtarılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz Anadoluhisarı’nda yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinde bir vatandaş aracıyla mahsur kaldı. Vatandaş kendi imkanları ile araçtan çıkarken, aracın yarısına kadar su içerisinde kaldığı gözlendi. Beykoz’da bugün öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Anadoluhisarı’nda bir yolda oluşan su birikintisinde bir vatandaş panelvan aracıyla mahsur kaldı. Vatandaş aracından kendi imkanları ile çıkarak kurtuldu. Aracın yarısına kadar su birikintisine battığı gözlendi. Daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri ve kepçe makinesi geldi. Olay yerindeki çalışmalar sonrası araç kurtarıldı
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