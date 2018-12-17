Beykoz'da madde bağımlılığına tiyatro ile dikkat çekildi

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( İSTANBUL )- Beykoz’da ‘Bağımsız Hayat’ isimli tiyatro gösterimi yapıldı İSTANBUL



- Beykoz’da madde bağımlığıyla mücadele kapsamında “Bağımsız Hayat” isimli tiyatronun gösterimi yapıldı. Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen düzenlenen programda tiyatro oyunuyla madde bağımlılığına dikkat çekildi. Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleşen tiyatroya Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren “Bağımsız Hayat” isimli tiyatro oyununda madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı hakkında konular işlendi. Tiyatro öncesi konuşma yapan ve madde bağımlılığının zararlarından bahseden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Kitaba bağımlı olun. Anne, babanıza karşı muhabbete evdeki havanın iyi olması için gayret göstermeye bağımlı olun. Spor yapmaya bağımlı olun. İyi arkadaş bulmak noktasında bağımlı olun. Hayatınızı güzelleştiren ömrünüze ömür katan arkadaşlar nasip etsin. İnsanın hayatı iyi arkadaşlarla, iyi eşlerle, iyi aile ile birlikte hayatınız güzelleşir. Bunlara değer verdiğiniz zaman İnşallah sizin hayatınızda çok farklı noktaya gelir. Bugün sizlere bir tiyatro eser sunacaklar. Hayattan seçilmiş bir ürün. Umarım ki hepimizin üzerinde etkisi olur. Kitap okumayı bilen, okulunda başarılı olan evlatlarla Beykoz güzelleşecektir. Yoksa bunlar olmazsa o zaman Beykoz’un Beykoz olmasının bir değeri kalmaz. Beykoz’u değerlendiren güzel insanlardır” dedi.



