Beykoz’da Kemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi açıldı

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( İSTANBUL )- 54'üncü Kütüphaneler Haftası’nda çocuklara anlamlı hediye İSTANBUL



- 54'üncü Kütüphaneler Haftası'nda Beykoz'da Kemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı. Beykoz’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Beykoz Belediyesi’nin yapmış olduğu Kemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi 54'üncü Kütüphaneler Haftası’nda açıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin içine yapılan ve çocuk edebiyatının unutulmaz ismi Kemalettin Tuğcu’nun adının verildiği kütüphane, içerisinde 8 bin kitap bulunduruyor. Kütüphane'nin açılışına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, çocuklarla sohbet etti. "Kitap, hizmet, ortam, mekan bizden; çalışmak sizden" Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni konseptinin "yeni nesil çocuklar yeni nesil kütüphaneler" olduğunu dile getiren İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Beykozlu yöneticilerin gayretiyle ve bizim de arkadaşlarımızın emeği ile çok güzel bir çocuk kütüphanesi ortaya çıktı. Bakanlığımızın yeni konsepti "yeni nesil çocuklar yeni nesil kütüphaneler" ve çocuk kütüphaneleri konusunda bakanlık olarak ihtisaslaşmaya doğru gidiyoruz. İşte bu kampanyaların örneklerinden birisini de burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Siz bu kütüphanede çalıştığınız sürece biz 24 saat bu kütüphaneyi hizmete açmaya hazırız. Yeter ki başkanımız burada devam etsin. Kitap, hizmet, ortam, mekan bizden artık çalışmak sizden" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni bir okuma merkezi haline getirdiklerini söyleyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Bu bina şanslı bir bina. Çünkü çok alim bir insanın ismini taşıyor. Onun isminin verildiği binaya da kitaplar yakışırdı. Bu binamız şimdi okuma merkezi haline gelmeye başladı.

Önce yine bölgemizin çok alim olan bir kişinin ismini verdiğimiz Osman Akfırat Kütüphanesi’ni Büyükşehir ile yaptırmıştık. Şimdi ise Kültür Bakanlığımız ile aynı binamızın içerisinde sevgili çocuklarımız için bir kütüphane açtık. Evlatlarımız şimdi burada yepyeni bir mekana kavuşuyorlar. Çocuklarımız artık burada daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Kavacık’ta bir hizmet binamız var. Orada öğrencilerimiz çok iyi hizmetler alıyorlar. Eğer sahibi ile anlaşmaya çalıştığımız konuyu çözebilirsek, orayı da büyük bir kütüphane ve ders çalışma merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kütüphaneye sık sık gelmeyi düşündüğünü söyleyen İlkokul öğrencisi Ertuğrul Helva ise, "Çok sevdim. Bir daha da gelmeyi düşünüyorum. İçeriyi gezdim. Klasik kitaplar, roman kitapları vardı. En çok romanları sevdim. Burada bol bol kitap okuyacağım. Ders kitaplarımı getirip ders yapmayı düşünüyorum" dedi.

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