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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beykoz’da istinat duvarı evin üzerine yıkıldı

Beykoz’da istinat duvarı evin üzerine yıkıldı

-Olay yerinden detaylar

Polis İstinat Duvarı Zabıta Ekibi Zabıta Toprak Kayması 

--Zabıta ekiplerinden detaylar
--Evde oturandan röp
--İtfaiyeden detaylar
--Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Ev tahliye edilip mühürlendi İSTANBUL

- Beykoz’da yoğun yağış nedeni ile toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, tehlike altında olan bir ev tahliye edildi. Olay, 23.30 saatlerinde, Beykoz İncirköy Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı müstakil bir dairenin arka tarafında bulunan inşaatta toprak kayması sonucu istinat duvarı önünde bulunan evin üzerine yıkıldı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu iki katlı binadakiler tahliye edildi, evin kapısı mühürlendi. “Büyük bir gürültü duyduk” Evde yaşayan Nihat Mercan büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, “İşten eve geldim, yemek yiyecektim, patır kütür üst tarafta bulunan duvar eve yıkıldı. Ev şu an tahliye edildi. Ev boşaltıldı sokaktayız, mağdur durumdayız. Eş, dost akrabada kalacağız, mühürlendi ev” dedi
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